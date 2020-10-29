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29.10.2020 01:19
Рубрика: Легковые авто

Toyota отзовет у владельцев 1,5 млн автомобилей

Текст: Андрей Полухин
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Масштабный отзыв автомобилей из-за проблем с бензонасосом объявило североамериканское представительство Toyota. В общей сложности к дилерам попросили привезти 1,5 млн автомобилей, выпущенных с 2017 по 2020 год, в том числе под суббрендом Lexus.

Фото: Пресс-служба Toyota
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Причиной стали проблемы с бензонасосом. В них выявили множество недоработок, которые могут привести к выходу детали из строя, а в конечном счете - к аварийной ситуации. Вопрос решится путем замены насоса в ходе отзывной кампании, пишет Automotive News.

Напомним, что в начале года японский производитель по той же причине уже отзывал машины в Северной Америке. Теперь кампания в общей сложности охватывает 3,34 млн машин.

Фото: www.autoweek.nl
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Источник отмечает, что во всех случаях речь идет о бензонасосах известной компании Denso. В то же время в Toyota отказались ответить на вопрос, были ли у отзывной кампании непосредственные поводы - например, аварии или возгорания из-за отказа детали.

Ранее "РГ" сообщала о том, что 90 124 автомобиля Lada Vesta и Xray были отозваны у россиян в связи с возможностью повреждения элемента топливопроводного трубопровода.

#Toyota