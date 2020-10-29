Toyota отзовет у владельцев 1,5 млн автомобилей

Масштабный отзыв автомобилей из-за проблем с бензонасосом объявило североамериканское представительство Toyota. В общей сложности к дилерам попросили привезти 1,5 млн автомобилей, выпущенных с 2017 по 2020 год, в том числе под суббрендом Lexus.

Причиной стали проблемы с бензонасосом. В них выявили множество недоработок, которые могут привести к выходу детали из строя, а в конечном счете - к аварийной ситуации. Вопрос решится путем замены насоса в ходе отзывной кампании, пишет Automotive News.

Напомним, что в начале года японский производитель по той же причине уже отзывал машины в Северной Америке. Теперь кампания в общей сложности охватывает 3,34 млн машин.

Источник отмечает, что во всех случаях речь идет о бензонасосах известной компании Denso. В то же время в Toyota отказались ответить на вопрос, были ли у отзывной кампании непосредственные поводы - например, аварии или возгорания из-за отказа детали.

Ранее "РГ" сообщала о том, что 90 124 автомобиля Lada Vesta и Xray были отозваны у россиян в связи с возможностью повреждения элемента топливопроводного трубопровода.