Новости

В Подмосковье изъяли более 2 кг синтетических наркотиков 09:14
Рентгенолог рассказал, почему нельзя делать КТ без назначения врача 09:00
Депутат предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам" 08:43
Власти Москвы завершают мобильную вакцинацию от гриппа 08:41
В Приморье из-за коронавируса предложили продлить школьные каникулы 08:40
Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России 07:58
Онлайн-сервисами для малого бизнеса в Москве воспользовались 30 тысяч раз 07:58
Назван продукт, который зимой спасет от вирусов 07:34
В Минздраве рассказали о сроках завершения роста заболеваемости COVID-19 07:14
Посольство РФ осудило допрос российского журналиста спецслужбами США 07:07
Экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак приговорен к 17 годам тюрьмы 06:40
Посол РФ предостерег Вашингтон от гонки вооружений в Европе 06:24
В США исчезли отправленные по почте документы о Байдене и его сыне 06:21
Медведь ранил разносчика газет в Японии 06:04
Самолет Air China из-за пассажирки экстренно приземлился в Ухане 05:50
Цукерберг выбрал способ поблагодарить персонал за работу в пандемию 05:28
Бразильские медики выявили случай повторного заражения коронавирусом 05:26
Назван срок подсчета голосов избирателей в Северной Каролине после выборов 04:49
Инфекционист назвал общие черты "испанки" и коронавируса 04:31
МЧС России направило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью 04:25
Хиллари Клинтон стала членом коллегии выборщиков 03:54
Российские летчики ликвидировали пожары в горной Латакии 03:42
Власти Филадельфии ввели в городе комендантский час 03:35
Чрезвычайный комитет ВОЗ оценит ситуацию с распространением COVID-19 в мире 03:12
В небе над Аризоной во время выступления Трампа перехватили самолет 03:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
29.10.2020 08:40
Рубрика: Общество

В Приморье из-за коронавируса предложили продлить школьные каникулы

Текст: Анна Бондаренко

Осенние школьные в крупных городах Приморья могут продлить на неделею из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В четверг этот вариант обсуждали на заседании регионального оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Вопрос предложила рассмотреть главный санитарный врач Татьяна Детсковская.

По словам Олега Кожемяко, решение надо принимать сегодня-завтра, чтобы родители понимали, сколько свободного времени будет у их детей.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Глава Приморья выяснил, как много пассажиров электрички носят маски

"Мы должны посоветоваться и разумно поступить. Во время каникул можно провести дезинфекцию школ, обследование педагогов", - сказал губернатор.

Эпидобстановка в Приморье становится все сложнее, так, по данным территориального управления Роспотребнадзора, за минувшие суки был зафиксирован очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса - диагноз подтвердился у 187 человек, общее количество заболевших вплотную приблизилось к 15000.

Из-за роста случаев COVID-19 взрослые поликлиники Приморья перешли на особый режим работы. Теперь в будни они будут работать с 8 до 20 часов, в выходные - с 8 до 18. Чуть больше недели назад в крае начали разворачивать дополнительные инфекционные госпитали.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Посол РФ предостерег Вашингтон от гонки вооружений в Европе
Инфекционист назвал общие черты "испанки" и коронавируса
WSJ: Желающим попасть в США придется предоставить биометрические данные
Путин рассказал о волнах коронавируса
Макрон выступил за диалог с Россией
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии