В Приморье из-за коронавируса предложили продлить школьные каникулы

Осенние школьные в крупных городах Приморья могут продлить на неделею из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В четверг этот вариант обсуждали на заседании регионального оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Вопрос предложила рассмотреть главный санитарный врач Татьяна Детсковская.

По словам Олега Кожемяко, решение надо принимать сегодня-завтра, чтобы родители понимали, сколько свободного времени будет у их детей.

"Мы должны посоветоваться и разумно поступить. Во время каникул можно провести дезинфекцию школ, обследование педагогов", - сказал губернатор.

Эпидобстановка в Приморье становится все сложнее, так, по данным территориального управления Роспотребнадзора, за минувшие суки был зафиксирован очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса - диагноз подтвердился у 187 человек, общее количество заболевших вплотную приблизилось к 15000.

Из-за роста случаев COVID-19 взрослые поликлиники Приморья перешли на особый режим работы. Теперь в будни они будут работать с 8 до 20 часов, в выходные - с 8 до 18. Чуть больше недели назад в крае начали разворачивать дополнительные инфекционные госпитали.