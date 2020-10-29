Обязанности мэра Уфы будет исполнять Радмил Муслимов

Обязанности главы администрации Уфы после кончины мэра города Ульфата Мустафина продолжит исполнять его заместитель Радмил Муслимов. Об этом, со ссылкой на правительство республики, сообщили РИА Новости.

Напомним, что 61-летний Ульфат Мустафин ушел из жизни сегодня, после продолжительной болезни. Причиной кончины называют осложнения, вызванные пневмонией и COVID-19. Он был главой администрации Уфы ровно два года.

Больше месяца, пока мэр столицы Башкортостана находился в больнице, Радмил Муслимов руководил администрацией города.