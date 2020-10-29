В барнаульском парке "Изумрудный" открыли широкую кольцевую дорожку для пешеходов и велосипедистов, а на месте массовых вырубок появляются саженцы различных деревьев. "Мы с подругой Лилией будем теперь заниматься там скандинавской ходьбой, - пообещала бывший директор Молодежного театра "Алтай" Татьяна Козицына. Она и другие звонившие в редакцию "РГ" жители краевого центра делились радостной новостью, которой предшествовали несколько лет настоящей борьбы за зеленую зону в центре Барнаула.

Запущенный донельзя парк превращался в большую мусорную свалку. Терпение барнаульцев лопнуло, когда стало известно, что в "Изумрудном" арендатор стал массово вырубать деревья под многоэтажную застройку. Их число дошло до семи сотен, пока власти, наконец, не сказали "стоп". "Российская газета" подробно освещала эту тему ("Взяться всем миром", №32 от 14.02.2019, "Зеленый шум", №2 от 10.01.2020), а корреспондент "РГ" стал одним из соавторов письма в краевое правительство с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения городского парка.

Земельный участок под "Изумрудным" находился в ведении краевого управления имущественных отношений. И региональная власть приняла, очевидно, единственно верное на тот момент решение. Губернатор Виктор Томенко отказался передавать парк очередному горе-арендатору. В августе прошлого года стало известно о том, что содержать "Изумрудный" будет государство, на бюджетные деньги.

Рассматривались два варианта: создание отдельной управляющей структуры либо передача парка под крыло КГКУ "Фонд имущества Алтайского края", учрежденному региональным управлением имущественных отношений. В итоге содержание "Изумрудного" поручили фонду, который к тому времени возглавил Владислав Вакаев - преподаватель Барнаульского государственного педуниверситета и депутат краевого Законодательного собрания. Он не только возглавлял общественную группу по защите парка, но и совместно с единомышленниками разработал проект его развития.

По сути, возрождение "Изумрудного" стало социальным проектом, который власть реализует совместно с горожанами.

- Деградация парка началась в девяностых, когда арендаторы просто перестали заботиться о территории, - вспоминает в беседе с корреспондентом "РГ" Владислав Вакаев. - Кульминацией стала вырубка деревьев. Ранее пришла в негодность инфраструктура - были срезаны столбы с освещением, исчез забор с тыльной стороны парка, вышли из строя мостики через пруд, сам пруд был загажен. Аттракционы находились в аварийном состоянии. Но глаза боятся - руки делают. Тем более что было понимание: на "Изумрудном" можно отработать алгоритм возрождения других парковых зон в крае. Например, парка "Юбилейного" в Барнауле. В основе такого алгоритма - поддержка людей, которые в этом заинтересованы.

Восстановление "Изумрудного" началась с чистки "авгиевых конюшен". Парк снова подключили к водо- и электроснабжению. Для рабочих отремонтировали бесхозное помещение около бывшей танцплощадки. Организовали охрану. Стали вывозить копившийся десятками лет мусор. В конце прошлого года был закуплен трактор с навесным оборудованием - сначала чистили снег, потом взялись за старый хлам. Добрались до таких мест, где порядок не наводили с девяностых годов. Рабочие находили даже пустые бутылки из-под водки советской эпохи и спирта "Royal". Были демонтированы самые опасные аттракционы (бассейн ждет своей очереди), покрашены лавочки и урны.

- Мы лишний раз убедились, как много парк потерял в зеленых насаждениях, когда пересчитали уцелевшие деревья. По нормативам их должно быть примерно 3700, а осталось 1500. Кстати, территория парка сильно "съежилась" - с 40 гектаров до 18,6. Участки "отгрызали" то под многоэтажные дома и административные здания, то под стадион и другие объекты.

Новые хозяева "Изумрудного" успели реализовать два, по их мнению, стратегически важных начинания. Прежде всего построена круговая велобеговая дорожка длиной 1600 метров и шириной 4,5 (три метра асфальта и полтора - отсева из мелкой крошки для бегунов). Заказчиком выступила мэрия Барнаула в рамках программы "Комфортная городская среда". Новая дорожка практически повторила маршрут старой "Тропы здоровья", проложенной еще в советское время. Сегодня по ней активно гуляют горожане, катаются на велосипедах и самокатах.

- Честно скажу: не ожидал такого наплыва людей. Они уже спрашивают, нельзя ли расширить дорожку, что лишний раз говорит о том, что в городе катастрофически мало зон отдыха, - отметил Владислав Вакаев.

Вторая стратегически важная задача состояла в посадке новых деревьев взамен выруб-ленных. Сначала планировали приобрести 400 саженцев крупномеров (высотой три-пять метров), но жизнь внесла некоторые коррективы. Глава Сибирского сельсовета Олег Боронин подарил парку деревца из заброшенного лесопитомника, расположенного на подведомственной территории. Чтобы аккуратно извлечь их из земли, пришлось приобрести специальный механизм, который крепится на тракторе МТЗ. Сначала высадили полторы сотни закупленных по конкурсу лип и кедров, потом пришла очередь дареных крупномеров. Еще в "Изумрудном" будут пихты и лиственницы, ивы и яблони, черемуха и рябина, ели и дубы, боярышник и пирамидальные тополя.

- Мы делаем ставку на деревья-долгожитители, которые могут расти веками - вроде дуба, ели и липы, - поясняет Владислав Вакаев. - В парке сейчас есть полукруг из елей, хотим его закольцевать. Посадили небольшую аллейку из маньчжурского ореха. Будет участок реликтового дуба - до наступления ледникового периода на Алтае росли дубовые леса, остатки дожили до наших дней. А также участок черневой тайги с пихтой, кедром, лиственницей. Хотим разбить парк на несколько природных зон и предложить посетителям до десяти сценариев прогулок.

До наступления холодов необходимо высадить 400 саженцев. Вместо допотопных деревянных сортиров появится модульный сетевой туалет, на сэкономленные на саженцах деньги приобретут измельчитель древесины, чтобы утилизовать все древесные отходы и гораздо меньше платить за вывоз мусора.

- В окрестностях Барнаула растут десятки тысяч крупномеров, которые можно пересадить в черте города. Иначе многие деревца обречены на гибель из-за расширяющейся застройки. Это касается и деревьев в зоне отчуждения у дорог, рядом с ЛЭП. Тем более что у нас появилась техника, с которой можно работать по всему городу. С другой стороны, в парке есть юная поросль благородных деревьев - липы, ясеня, вяза, яблони. Их тоже можно рассаживать с помощью купленного нами агрегата. Особенно это актуально для фасадной части парка, выходящей на Комсомольский проспект, - подчеркивает Владислав Вакаев.

Кроме того, в институте имени Лисавенко закуплено три тысячи различных кустарников. Немало саженцев принесли горожане - их очередь придет весной. В планах - воссоздать в парке три яруса зеленых насаждений: деревья, кустарники и травянистые растения. Программа развития "Изумрудного" рассчитана на пять лет. Надо восстановить пруд, оборудовать детские игровые площадки, установить малые архитектурные формы, обустроить площадку для выгула собак. Работы, по словам Вакаева, непочатый край. А дальше можно браться за возрождение других зеленых зон.

Между тем

В парке "Изумрудный" работают восемь штатных сотрудников. В советское время их было 50. Спасают механизация труда и современные технологии. Кроме того, сильно выручают субботники, на которые приходят сотни барнаульцев. "Люди хотят быть причастными к возрождению их любимого места отдыха. Тема находится в фокусе общественного внимания - это помогает решать многие вопросы", - подчеркивает Владислав Вакаев.