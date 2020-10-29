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29.10.2020 18:28
Рубрика: Спорт

РФС вынес наказание за избиение судьи в Грозном

Текст: Максим Домчев
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал "Ахмат" за инцидент с судьей на матче молодежного первенства. На три года от футбола отстранен сотрудник грозненского клуба.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В четверг прошло заседание КДК РФС, на котором было рассмотрено применение физической силы в отношении судьи на матче молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак". После окончания матча сотрудник грозненского клуба нанес удар арбитру встречи.

"Ахмат" извинился перед избитым судьей

По итогам заседания КДК РФС наказал грозненский клуб проведением пяти домашних матчей без зрителей, а также оштрафовал его на 200 тысяч рублей за "необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу жизнь и здоровье Официальных лиц матча, за массовое появление на поле посторонних лиц, за неправомерные действия зрителей и за нарушение обязательных требований раздела III Санитарного регламента Молодежного первенства по футболу".

Наказан и сотрудник грозненского клуба, который ближайшие три года не сможет заниматься связанной с футболом деятельностью.

"За оказание прямого воздействия на Официальных лиц матча без цели влияния на результат матча, за оскорбительное поведение в отношении Официальных лиц матча и за угрозу причинения вреда жизни и здоровью Официального лица матча - запретить Алханову С.-Х.Х. осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 3 (три) года", - говорится в сообщении на сайте РФС.

"Спартак" отреагировал на избиение арбитра в Грозном

Также было рекомендовано РПЛ обратиться в правоохранительные органы в целях привлечения к ответственности лиц, совершивших нарушение общественного порядка на данном матче.

Помимо этого, в ходе заседания было принято решение об отмене красной карточки полузащитнику "Ростова" Роману Еременко. КДК РФС постановил, что в отношении игрока эта мера была применена ошибочно.

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