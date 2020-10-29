Рядом с Парижем задержали человека, планировавшего нападение около церкви

Полиция задержала человека, планировавшего нападение возле церкви близ Парижа. Об этом сообщил глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

"В Сартрувиле только что задержали человека возле церкви, в которой он хотел устроить нападение, как в Ницце", - написала она в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в Лионе около железнодорожного вокзала был задержан мужчина с ножом. По данным полиции, злоумышленник готовился совершить нападение.

Сегодня также произошло нападение на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце. От рук преступника, вооруженного ножом, погибли трое человек. Нападавший задержан. Позже в Авиньоне был застрелен мужчина при попытке напасть с ножом на полицию.

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.