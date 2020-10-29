Семак объяснил замену Дзюбы в матче с "Боруссией"

Проиграв вторую встречу в еврокубках кряду, питерский клуб опустился на последнее место в таблице квартета F. По словам Семака, вчера "Зенит" не показал своих лучших качеств - как в нападении, так и в защите.

"Боруссия" была хороша: она играла интенсивно, много прессинговала. У нас не получилось проявить себя в атаке. Да и в обороне мы сделали несколько ошибок. Попытались чуть улучшить игру, сравнять счет. К сожалению, в компенсированное время пропустили второй гол", - сказал Семак.

Также Семак рассказал, почему он заменил в перерыве капитана "сине-бело-голубых" и сборной России Артема Дзюбу. "Никакой травмы у него нет. Просто на плечи Артема легла большая нагрузка. Сейчас такой период, когда ему тяжело дается выход из обороны - не получается так, как нам того хотелось бы. Ему было сложно цепляться за мячи, потому выпустили форварда немного другого типа", - подчеркнул Семак.