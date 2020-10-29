Новости

Во время выступления Трампа в небе над Аризоной перехватили самолет 03:02
WSJ: Желающим попасть в США придется предоставить биометрические данные 02:42
Ураган "Зета" вызвал массовые отключения света в Луизиане 02:36
Семак объяснил замену Дзюбы в матче с "Боруссией" 02:22
Еще четыре региона Испании ушли на карантин из-за коронавируса 02:15
Трамп заявил, что не знает написавшего о нем скандальную статью экс-чиновника 02:03
В Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом 01:50
Ураган "Зета" обрушился на Луизиану 01:45
Выборы в США обойдутся в рекордные 14 миллиардов долларов 01:38
Toyota отзовет у владельцев 1,5 млн автомобилей 01:19
"Барселона" обыграла в гостях "Ювентус" 01:10
В США стал известен автор скандальной публикации о Трампе 00:53
Продажи оружия в США резко выросли на фоне пандемии коронавируса 00:29
В Москве появятся памятники маршалу Василевскому и протопопу Аввакуму 00:09
Правительство предоставит дополнительные средства на борьбу с COVID-19 28.10.2020
Правительство уточнит нормы подоходного налога по ставке 15% 28.10.2020
Кабмин рассмотрит норму налогового вычета за занятия спортом 28.10.2020
Фальков: МГТУ им. Баумана возобновит очное обучение с 29 октября 28.10.2020
Минздрав назвал условия, при которых коронавирус можно лечить дома 28.10.2020
Крупная сеть книжных магазинов готовится к банкротству из-за пандемии 28.10.2020
Байден проголосовал на выборах президента США 28.10.2020
Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией 28.10.2020
Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 28.10.2020
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 28.10.2020
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 28.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
29.10.2020 02:22
Рубрика: Спорт

Семак объяснил замену Дзюбы в матче с "Боруссией"

Текст: Артур Нанян
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (0:2).
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Проиграв вторую встречу в еврокубках кряду, питерский клуб опустился на последнее место в таблице квартета F. По словам Семака, вчера "Зенит" не показал своих лучших качеств - как в нападении, так и в защите.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Дзюба: Если "Зениту" вылетать из Лиги чемпионов, то красиво

"Боруссия" была хороша: она играла интенсивно, много прессинговала. У нас не получилось проявить себя в атаке. Да и в обороне мы сделали несколько ошибок. Попытались чуть улучшить игру, сравнять счет. К сожалению, в компенсированное время пропустили второй гол", - сказал Семак.

Также Семак рассказал, почему он заменил в перерыве капитана "сине-бело-голубых" и сборной России Артема Дзюбу. "Никакой травмы у него нет. Просто на плечи Артема легла большая нагрузка. Сейчас такой период, когда ему тяжело дается выход из обороны - не получается так, как нам того хотелось бы. Ему было сложно цепляться за мячи, потому выпустили форварда немного другого типа", - подчеркнул Семак.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Лига чемпионов 2020/2021

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Меркель объявила о введении карантина в Германии
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм
Макрон выступил за диалог с Россией
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Нурмагомедов заработал более трех млн долларов за бой с Гэтжи
Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19