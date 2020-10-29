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29.10.2020 17:01
Рубрика: Легковые авто

Tesla вернет на старые модели радио. Но придется заплатить

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Компания Tesla вернёт владельцам старых версий Model S и Model X радио, которое будет работать в диапазонах FM и AM без интернета.

Фото: скриншот с youtube.com
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Сегодня арсенал Tesla может похвастать различными современными функциями для информационно-развлекательных систем. К примеру, доступно следующее: стриминговый сервис Tesla Theater, Tesla Arcade (видеоигры), TeslaCam (встроенный видеорегистратор) и Sentry Mode (охранный режим).

Вышеперечисленные функции не поддерживают старые Model S и Model X. Tesla уже успела запустить обновление для мультимедийного комплекса. Цена вопроса - 2500 долларов, что соответствует примерно 200 000 рублей по нынешнему курсу.

Как сообщает Electrek, владельцы жалуются на проблемы с программным обеспечением. Их также не устраивает то, что производитель удалил стандартное радио.

Теперь в компании решили выпустить опцию в виде радиоприёмника. Он сможет работать без подключения к интернету. Радио для электромобилей станет доступно до конца 2020 года за 500 долларов (около 40 000 рублей). При этом в Model S и Model X должно быть установлено актуальное обновление.

Тем временем Tesla обновила инвестиционный план. Американский производитель электрокаров планирует вложить в собственное развитие 12 млрд долларов.

#Tesla