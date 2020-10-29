В "Автодоре" рассказали о времени в пути после запуска ЦКАД-3

После открытия движения по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) время в пути между М-11 "Нева" и М-7 "Волга" сократится в три раза, сообщили в госкомпании "Автодор".

Сейчас автомобилисты едут от М-11 до М-7 по А-107 "Московское малое кольцо" (ММК) или по Московской кольцевой автодороге (МКАД). В обоих случаях протяженность пути составляет около 110 километров. При этом, у каждого маршрута есть свои ограничения, отметили а госкомпании. По А-107 средняя скорость движения- 60-80 километров в час, возникают пробки. С учетом дорожной обстановки по этому маршруту примерное время в пути от М-11 до М-7 составляет два с половиной, три часа. То же время требуется при движении через Московскую кольцевую автодорогу.

Примерное время в пути по ЦКАД-3 от М-11 "Нева" до М-7 "Волга" - чуть больше часа.

Это платная автодорога первой технической категории с повышенным скоростным режимом и четырьмя полосами движения, по две в каждом направлении. Система взимания платы "Свободный поток" позволит въезжать и выезжать с трассы без остановок, оплачивая проезд транспондером T-pass или с помощью заранее оформленного билета. Проезд будет осуществляться без пробок, на дороге нет светофоров, пешеходных переходов или одноуровневых пересечений с другими трассами, пояснили в "Автодоре".