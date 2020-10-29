В Лионе задержали мужчину, собиравшегося совершить нападение с ножом

Полиция французского города Лион задержала мужчину с ножом, который, как считают сотрудники правоохранительных органов, намеревался совершить теракт. Об этом сообщает французский телеканал CNews.

Мужчина был задержан у железнодорожного вокзала во время посадки в трамвай. По сведениям полиции, это выходец из Афганистана, у которого был просрочен вид на жительство во Франции. В настоящее время следователи изучают содержимое телефона задержанного, пытаясь установить его контакты.

Между тем, на стенах в Лионе появились надписи с угрозами обезглавить мэра города, сообщает CNews.

Ранее 29 октября произошел теракт в соборе в центре Ниццы, где нападавший с ножом убил троих, в том числе отрезал голову пенсионеру, и ранил еще несколько человек. Чуть позже мужчина с ножом, пытавшийся напасть на полицию, был задержан в Авиньоне.

Власти Франции ввели план противодействия терроризму Vigipirate на максимально высоком уровне. "Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", заявил премьер-министр республики Жан Кастекс.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сделал ряд резких высказываний в адрес ислама, а в публичных местах некоторых французских городов были продемонстрированы карикатуры на Пророка.