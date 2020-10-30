Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения в церкви Ниццы

Люди приносят свечи и цветы к импровизированному мерориалу жертвам нападения в церкви Ниццы. Фото: AFP/John MACDOUGALL

Одной из жертв нападения на прихожан в церкви французской Ниццы стала гражданка Бразилии. С таким заявлением выступил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.

"Мы глубоко опечалены гибелью 44-летней гражданки Бразилии, матери троих детей", - цитирует РИА Новости сообщение министра в Twitter.

Напомним, трагедия произошла в четверг утром в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. Мужчина наносил удары ножом всем, кто попадался ему под руку. Погибли три человека - две женщины и мужчина. Нападавший был оперативно задержан, он уже начал давать показания.

Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террактом. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ, а также увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции.