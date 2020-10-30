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30.10.2020 17:55
Рубрика: Общество

Инфекционист объяснил случаи "повторного" заражения COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Регистрируемые случаи повторного заболевания коронавирусом не обязательно означают повторное заражение, считает доцент кафедры инфекционных болезней Северного государственного медицинского университета (Архангельск) Владимир Агафонов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Часто то, что воспринимается повторным заболеванием, на самом деле может быть просто более продолжительным течением так называемого инфекционного процесса, инфекционной болезни, вследствие особенностей иммунитета у этого больного, его сопутствующих заболеваний", - сказал специалист "Интерфаксу".

Он уточнил, что человек, у которого зарегистрировали повторное заражение коронавирусом, мог окончательно не выздороветь после первого заражения или у него не выработалось достаточно антител.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в мире нет доказанных случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией. А те кейсы, о которых сообщали СМИ, не подтверждались: либо первое заболевание было вызвано не коронавирусом, либо COVID-19 не подтверждался во второй раз. "Иммунитет, который вырабатывается после вакцины, защищает от заражения так же, как и иммунитет, который получен в результате перенесенного заболевания. У нас до сих пор нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом - все описанные случаи, а их шесть, - за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились", - объяснила Попова на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

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