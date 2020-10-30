Инфекционист объяснил случаи "повторного" заражения COVID-19

Регистрируемые случаи повторного заболевания коронавирусом не обязательно означают повторное заражение, считает доцент кафедры инфекционных болезней Северного государственного медицинского университета (Архангельск) Владимир Агафонов.

"Часто то, что воспринимается повторным заболеванием, на самом деле может быть просто более продолжительным течением так называемого инфекционного процесса, инфекционной болезни, вследствие особенностей иммунитета у этого больного, его сопутствующих заболеваний", - сказал специалист "Интерфаксу".

Он уточнил, что человек, у которого зарегистрировали повторное заражение коронавирусом, мог окончательно не выздороветь после первого заражения или у него не выработалось достаточно антител.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в мире нет доказанных случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией. А те кейсы, о которых сообщали СМИ, не подтверждались: либо первое заболевание было вызвано не коронавирусом, либо COVID-19 не подтверждался во второй раз. "Иммунитет, который вырабатывается после вакцины, защищает от заражения так же, как и иммунитет, который получен в результате перенесенного заболевания. У нас до сих пор нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом - все описанные случаи, а их шесть, - за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились", - объяснила Попова на "Деловом завтраке" в "Российской газете".