Агрегаторы товаров и услуг обязаны принимать карты

С 1 ноября агрегаторы обязаны принимать от покупателей платежи по карте "Мир", если они принимают наличные от клиентов, то есть если на сайте агрегатора можно совершить покупку. Это коснется только агрегаторов с оборотом 40 млн рублей за предшествовавший год, но порог выручки, после которого любой продавец обязан дать покупателю возможность платить картой, вскоре будет снижен в два раза. С 1 марта 2021 года порог опустят до 30 млн руб., с 1 июля - до 20 млн руб. Хотя закон говорит только о картах "Мир", подключение эквайринга обычно подразумевает прием карт всех основных платежных систем.

Заработают новые правила установки требований к бизнесу

Обязательные требования к бизнесу будут пересмотрены - с 1 ноября 2020 года вступает в силу новый закон, определяющий правовые и организационные основы применений и оценки таких требований. Документ принят в рамках "регуляторной гильотины". Срок действия нормативного акта, содержащего обязательные требования, не должен превышать 6 лет со дня его вступления в силу. По результатам оценки указанный срок может быть продлен, но не более чем на шесть лет.

Завершается подача заявлений о налоговых послаблениях

30 ноября завершится срок подачи заявлений об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Послабления предоставлялись в рамках поддержки наиболее пострадавшего из-за пандемии бизнеса. Правительство упрощало порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до года в зависимости от объема снижения доходов налогоплательщика и без начисления процентов на сумму задолженности. Для налогоплательщиков, включенных в Единый реестр субъектов МСП, дополнительно предусматривалось продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок от трех до шести месяцев. Сбор сведений о поддержке субъектов МСП за 2019 год и с января по 1 октября 2020 года завершится 4 ноября 2020 года.

Электронный документооборот ждет новых участников

30 ноября заканчивается прием заявлений компаний об участии в эксперименте по ведению электронного кадрового документооборота. По данным минтруда, перевести всю работу с документами в онлайн решились 155 организаций с 0,5 млн сотрудников. "Участие в эксперименте как для работодателей, так и для работников не предусматривает никаких рисков, вести электронный кадровый документооборот можно как в собственных информационных системах, так и на портале "Работа в России" (такая возможность появилась 1 октября), - сообщили в минтруде. - Использование портала "Работа в России" бесплатно". Первые результаты эксперимента показали, что с переходом на электронный документооборот повысилась оперативность работы отделов кадров, перевод сотрудника на удаленную работу стал проще, улучшились показатели эффективности управления организаций, отметили в минтруде. Кроме того, в ведомстве полагают, что возрастет и уровень безопасности хранения персональных данных.

"В рамках экспериментального внедрения электронного кадрового документооборота также создан интерактивный сервис "Конструктор трудового договора", - добавили в минтруде. - Он обеспечит проведение автоматизированной проверки документов на соответствие требованиям Трудового кодекса". В ходе эксперимента уже были предложены и реализованы полезные инициативы. Созданы шаблоны типовых документов, персональные данные из профиля пользователя портала госуслуг теперь подгружаются в документы, созданные на портале "Работа в России", автоматически. По мере накопления опыта ведения электронного кадрового документооборота минтруд собирается подготовить серию законопроектов, которые позволят внедрить виртуальное кадровое дело в повседневную деятельность российских предприятий и организаций на постоянной основе.

Сбор данных о малом и среднем бизнесе подошел к концу

Сбор сведений о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2019 год и с января по 1 октября 2020 года завершится 4 ноября 2020 года. Сведения собирает Федеральная налоговая служба (ФНС) для формирования Единого реестра предприятий МСП. К формированию реестра ФНС приступила еще в начале октября. Органы власти, Корпорация "МСП", ее дочерние общества и другие организации инфраструктуры поддержки предоставляют сведения об оказанной малым и средним компаниям помощи. "В реестр уже переданы сведения о 117,5 тысячи фактов поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан", - рассказали "РГ" в пресс-службе ФНС. Второй этап - сбор сведений о поддержке, оказанной с 1 октября до 1 декабря 2020 года. Их можно подать, согласно закону, до 4 декабря. Сведения направляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, уточняют в ФНС. Отчитаться можно с помощью сервиса данного реестра, Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) или программного интерфейса для передачи сведений (API). Сам реестр будет запущен с 20 декабря 2020 года.