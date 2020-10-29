Путин предоставил новую отсрочку по налогам для малого бизнеса

Президент объявил о новой мере поддержки малого и среднего предпринимательства. Такие компании получат не только мораторий на плановые проверки на весь следующий год, но и продленную отсрочку по налогам и страховым взносам - еще на три месяца.

Для компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших от пандемии отраслях были предусмотрены отсрочки по налогам и страховым взносам. "Но не все могли восстановить свое положение, проблемы сохраняются", - заметил Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". Это прежде всего общепит, а также другие услуги, уточнил он.

Для таких компаний президент предложил продлить отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца.

Путин напомнил и о решении распространить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.

Таким образом, снижается нагрузка на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы граждан, заключил глава государства.