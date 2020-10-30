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Рубрика: Культура

Каннское жюри признало лучшим фильмом картину из Египта

Текст: Валерий Кичин
Закрытие "специального выпуска" Каннского фестиваля происходило в день очередного террористического акта, произошедшего утром в базилике Нотр-Дам в Ницце. Поэтому вместо традиционного красного ковра на лестнице Дворца фестивалей был развернут черный, траурный, а награждение лауреата предварялось минутой молчания.
Египетский режиссер Самех Алаа. Фото: Предоставлено пресс-службой Каннского кинофестиваля Египетский режиссер Самех Алаа. Фото: Предоставлено пресс-службой Каннского кинофестиваля
Египетский режиссер Самех Алаа. Фото: Предоставлено пресс-службой Каннского кинофестиваля

Как известно, за эти дни фестиваль показал вне конкурса четыре игровых фильма и, в конкурсе, полную программу короткометражных картин, отобранных еще для показа в мае, когда фестиваль пришлось отменить из-за коронавируса. Из 11 фильмов жюри единогласно выбрало лучший, наградив Золотой пальмовой ветвью картину египетского режиссера Самеха Алаа "Боюсь забыть твое лицо". Это первый фильм из Египта, получивший в Каннах главный приз фестиваля.

Фото: kinopoisk.ru
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Были вручены также награды секции студенческих фильмов Cinéfondation, присланных из 444 киношкол мира; из 1952 работ для конкурса были отобраны 17. Лучшей из них признана картина "Кошкопёс" (Catdog), режиссер Ашмита Гуха Неоги (Институт кино и телевидения, Индия) - она награждена также грантом в размере 15 тысяч евро. Второй приз и 12 250 евро получила Елизавета Пысмак из Польской национальной киношколы в Лодзи за фильм "Моя толстая задница и я". Третью премию и 7 500 евро поделили румынка Люсия Чикос, снявшая фильм "Противопоказания" и немка Эльза Розергрен - за фильм "Хочу вернуться, вернуться, вернуться".

После вручения призов зрители посмотрели комедию "Два Альфреда" Бруно Подалидеса с Сандрин Киберлен и Дени Подалидесом в главных ролях.

Вечер закрытия фестиваля завершился всего за несколько часов до объявленного во Франции локдауна.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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