Конституционный суд Украины заподозрил Зеленского в госперевороте

На Украине открытое противостояние исполнительной и судебной ветвей власти грозит перерасти в беспрецедентный политический кризис, передает портал Страна.ua. В пятницу Конституционный суд республики де-факто обвинил президента Владимира Зеленского в попытке госпереворота. Такая острая реакция объясняется тем, что украинский лидер решил отстранить от полномочий весь судейский состав КС и внес соответствующий законопроект в Раду.

Напомним, ранее высшая судебная инстанция республики признала незаконным привлечение к уголовной ответственности политиков и чиновников за сокрытие доходов и имущества.

Председатель КС Украины Александр Тупицкий заявил, что в демарше Зеленского усматриваются признаки госпереворота.

"Законопроект имеет признаки конституционного переворота в Украине. Почему просто указом не распустить суд?", - с иронией задался вопросом Тупицкий.