Lada очернила еще две модели. Известны цены

АвтоВАЗ сообщил о начале продаж ещё двух моделей в новой спецверсии Black: 4x4 Urban и Xray Cross. Автомобили получили отличительный декор и пакет дополнительного оборудования по "оптовой" цене.

Xray Cross Black базирует на комплектации Comfort, которая доукомплектована мультимедийной системой с Яндекс.Авто и камерой заднего вида.

В отличие от Xray Cross в исполнении Comfort "чёрная" версия имеет обивку потолка чёрного цвета, обивку сидений из комбинации ткани и экокожи, чёрные крышу и корпуса зеркал заднего вида.

Lada Xray Cross Black предлагается со стандартными для модели силовыми агрегатами: за версию с мотором 1.8 мощностью 122 л.с. и "механикой" просят 927 900 рублей, за машину с двигателем на 113 сил и вариатором 987 900 рублей. Таким образом, разница между Comfort и Black составляет 46 000 рублей.

Lada 4x4 Urban Black стоимостью 666 900 рублей чёрной крыши кузова не получил, но обзавёлся перешитым салоном, включая чёрный потолок, и чёрными же 16-дюймовыми легкосплавными дисками модели Niagara. Этот масштаб изменений в случае с трёхдверным "Урбаном" - только для такой версии кузова доступно исполнение Black - на АвтоВАЗе оценили в 9 000 рублей.

Ранее АвтоВАЗ начал продажи Lada Vesta Cross Black .