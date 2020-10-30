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Литвинова рассказала о состоянии заболевшей COVID-19 Земфиры

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    30.10.2020, 14:22
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Российская актриса, режиссер, сценарист и телеведущая Рената Литвинова рассказала о состоянии своей ближайшей подруги, певицы и автора песен Земфиры.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Напомним: ранее появилась информация, что 44-летняя артистка заразилась новой коронавирусной инфекцией.

"Zemfira передаёт всем привет и чувствует себя хорошо", - написала Литвинова в Facebook.

Она снабдила пост тэгами #stayhome #оставайтесьдома и проиллюстрировала его меланхоличным осенним пейзажем.

Земфира Рамазанова родилась в 1976 году в Уфе. Первый номерной альбом выпустила в 1999 году. Песни и музыка Земфиры звучат в ряде фильмов и сериалов, в том числе в проектах Литвиновой.

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