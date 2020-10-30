Михаил Ефремов хочет остаться в СИЗО Москвы и не уезжать в колонию

Актёр Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на Садовом кольце, изъявил желание остаться в столичном СИЗО-5 и не уезжать в колонию. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович после посещения артиста.

"Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор", - приводит ее слова ТАСС.

Правозащитница рассказала, что помещения хозотряда значительно отличаются в лучшую сторону от аналогичных в колонии - даже проживание осужденных организовано не в камерах, а в комнатах.

Более того, пребывающим там предоставляется право на ежевечерние звонки, также возможны свидания с родными.

В случае исполнения подобных пожеланий Ефремову придется выполнять тот ряд задач и обязанностей, которые ему определит администрация изолятора.

Одним из главных преимуществ СИЗО-5 член ОНК называет "прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда, и Ефремов сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр".

Как сказала Литвинович, практически ко всем, кто работает в хозотряде, в итоге применяется условно-досрочное освобождение. По Ефремову она предрекает такое же решение.