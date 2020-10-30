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30 октября 2020 г.

Постановление губернатора Мурманской области от 29 октября 2020 года № 168-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Мурманской области от 16.10.2020 № 164-ПГ"

Дата подписания 29 октября 2020 г.
Опубликован 30 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Мурманской области от 16 октября 2020 года № 164-ПГ "О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше"

В целях обеспечения права граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции, на оформление и оплату листков нетрудоспособности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", на основании подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП, предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 28.10.2020 № 101 постановляю:

внести в пункт 1 постановления Губернатора Мурманской области от 16.10.2020 № 164-ПГ "О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше" изменение, дополнив новым абзацем третьим следующего содержания:

"с 30.10 2020 по 12.11.2020 включительно.".

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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