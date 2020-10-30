На греческих островах в Эгейском мире объявлена тревога цунами

На греческих островах в Эгейском море объявлена тревога цунами в связи с землетрясением магнитудой 6,6, которое произошло в пятницу в районе полудня. Угроза подхода волн оценивается вполне как реальная, передает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА). Сообщается, что усиленный режим для местных спасателей вводится в связи с высоким риском повторных толчков.

В провинции Измир, где действует крупнейший в Турции нефтеперерабатывающий завод, возникли риски возникновения техногенных катастроф и разрушения промышленных объектов.

Напомним, сильное землетрясение произошло в 13:51 по местному времени (14:51 мск). Его эпицентр находился в Эгейском море на глубине 10 км.