Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 30 октября 2020 года № 87-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 15.10.2020 № 81-пг) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 5.1 после слов "(масок, респираторов)" дополнить словами "для защиты органов дыхания";

2) в абзаце первом пункта 6 слова "по 31 октября 2020 года" заменить словами "по 30 ноября 2020 года";

3) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

"18.1. Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа:

приостановить в отделе записи актов гражданского состояния Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа (далее - отдел ЗАГС) проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке;

ограничить максимальное количество лиц, присутствующих на государственной регистрации заключения брака до 3 человек (включая сотрудника отдела ЗАГС);

отменить выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака.";

4) дополнить пунктом 26.4 следующего содержания:

"26.4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий и (или) оказывающим услуги общественного питания, запретить их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов.";

5) Приложение 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Системные аутоиммунные заболевания.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







