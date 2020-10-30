"Подчиниться или сломаться": вышел новый трейлер "Короны"

В рамках подготовки к запуску четвертого сезона сериала "Корона" (The Crown) cтриминговый сервис Netflix выложил новый трейлер сериала, отличающийся несколько менее зловещей атмосферой, чем предыдущий.

На первом месте в нем - три женщины, сыгравшие большую роль в общественной жизни Британии на излете семидесятых и в восьмидесятых годах.

Речь идет о Маргарет Тэтчер, образ которой, судя по представленным кадрам, мастерски удалось воплотить Джиллиан Андерсон, леди Диане Спенсер и, конечно, о самой королеве (Оливия Колман).

Разговор между монархом и премьер-министром во всей красе показывает негласную женскую солидарность, а многочисленные кадры с участием Дианы в исполнении Эммы Коррин живописуют разницу во взглядах на жизнь и на место чувств в ней у будущей супруги принца Чарльза и у членов монаршей семьи. Подчиниться или сломаться - такой выбор ставится не только перед Дианой, но и перед британским рабочим классом, который пал в неравном бою с лидером консервативной партии.