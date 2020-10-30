Новости

Модель Анастасия Решетова станет ведущей телешоу 15:14
Литвинова рассказала о состоянии заболевшей COVID-19 Земфиры 14:22
В Сети запретили критиковать фильм про черных Питера Пэна и Алису 13:48
Михаил Ефремов хочет остаться в СИЗО Москвы и не уезжать в колонию 13:25
Вышел трейлер постапокалипсиса Майкла Бэя про COVID "Певчая птица" 13:05

"Подчиниться или сломаться": вышел новый трейлер "Короны"

Новости
    30.10.2020, 15:00
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

В рамках подготовки к запуску четвертого сезона сериала "Корона" (The Crown) cтриминговый сервис Netflix выложил новый трейлер сериала, отличающийся несколько менее зловещей атмосферой, чем предыдущий.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый тизер хоррора "Хэллоуин убивает"

На первом месте в нем - три женщины, сыгравшие большую роль в общественной жизни Британии на излете семидесятых и в восьмидесятых годах.

Речь идет о Маргарет Тэтчер, образ которой, судя по представленным кадрам, мастерски удалось воплотить Джиллиан Андерсон, леди Диане Спенсер и, конечно, о самой королеве (Оливия Колман).

Разговор между монархом и премьер-министром во всей красе показывает негласную женскую солидарность, а многочисленные кадры с участием Дианы в исполнении Эммы Коррин живописуют разницу во взглядах на жизнь и на место чувств в ней у будущей супруги принца Чарльза и у членов монаршей семьи. Подчиниться или сломаться - такой выбор ставится не только перед Дианой, но и перед британским рабочим классом, который пал в неравном бою с лидером консервативной партии.

Новости

Вышел новый тизер хоррора "Хэллоуин убивает" 12:42
Россияне назвали самых страшных персонажей фильмов ужасов 11:35
Скарлетт Йоханссон не переживает из-за переноса "Черной вдовы" 11:20
Юрист Асмус раскрыла детали ее развода с Харламовым 29.10.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Тизер: Netflix продлил сериал "Нарко: Мексика" на третий сезон 29.10.2020
СМИ: 56-летний Брэд Питт бросил 27-летнюю модель Потуральски 29.10.2020
"Дивный новый мир" закрыт после первого сезона 29.10.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Фото "Ведьмака": обновленная броня Нильфгаарда и беременная чародейка 28.10.2020
Умер заразившийся COVID-19 актер Джонни Лиз 27.10.2020
Впервые представлен дизайн костюма чернокожей Бэтвумен 27.10.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
В MGM прокомментировали информацию о продаже нового "Бонда" стримингам 26.10.2020
Работа над "Шерлоком Холмсом 3" отложена на неопределенный срок 24.10.2020
Вышел трейлер "Последнего Вермеера" с Пирсом и Бангом 24.10.2020