Опубликованы характер-постеры четвертого сезона "Короны"

Создатели четвертого сезона сериала Netflix "Корона" (The Crown) о британской королевской семье, недавно порадовавшие публику впечатляющим трейлером, опубликовали постер с говорящим заголовком "Изменения бросят вызов традициям" (Change will challenge tradition), что в полной мере относится как к личным перипетиям представителей монаршего дома, так и к политической жизни страны.

Yes. Very good. More of this, please. The Crown S4 arrives 15 November. pic.twitter.com/BEqqIC84Og — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 18, 2020

Вдогонку была выложена серия постеров, посвящённых отдельным персонажам и снабжённых похожими слоганами - вида "X бросит вызов Y".

Adversity will challenge stability. pic.twitter.com/f7bsvMFhwY — The Crown (@TheCrownNetflix) October 18, 2020

Power will challenge authority. pic.twitter.com/DIGjFRXF1D — The Crown (@TheCrownNetflix) October 18, 2020

Rejection will challenge resolve. pic.twitter.com/2b9cSig9TG — The Crown (@TheCrownNetflix) October 18, 2020

Grief will challenge strength. pic.twitter.com/zRMqBTJxA3 — The Crown (@TheCrownNetflix) October 18, 2020

Стало также известно, что роль принца Чарльза в последних двух сезонах сыграет Доминик Уэст. Об этом сообщило издание Variety. Ранее была утверждена актриса на роль принцессы Дианы в зрелом возрасте - ею стала Элизабет Дебики.

Королеву Елизавету II в пятом и шестом сезонах сыграет Имельда Стонтон, а принцессу Маргарет - Лесли Мэнвилл .

Премьера четвертого сезона на Netflix состоится 15 ноября.