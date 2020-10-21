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Опубликованы характер-постеры четвертого сезона "Короны"

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    21.10.2020, 17:38
Текст:   Юлия Авакова

Создатели четвертого сезона сериала Netflix "Корона" (The Crown) о британской королевской семье, недавно порадовавшие публику впечатляющим трейлером, опубликовали постер с говорящим заголовком "Изменения бросят вызов традициям" (Change will challenge tradition), что в полной мере относится как к личным перипетиям представителей монаршего дома, так и к политической жизни страны.

Вдогонку была выложена серия постеров, посвящённых отдельным персонажам и снабжённых похожими слоганами - вида "X бросит вызов Y".

Стало также известно, что роль принца Чарльза в последних двух сезонах сыграет Доминик Уэст. Об этом сообщило издание Variety. Ранее была утверждена актриса на роль принцессы Дианы в зрелом возрасте - ею стала Элизабет Дебики.

Королеву Елизавету II в пятом и шестом сезонах сыграет Имельда Стонтон, а принцессу Маргарет - Лесли Мэнвилл .

Премьера четвертого сезона на Netflix состоится 15 ноября.

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