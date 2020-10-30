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30.10.2020 09:21
Рубрика: Происшествия

В Псковской области обнаружены останки 188 жертв геноцида

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Псковской области в районе поселка Глоты и деревни Андрохово, а также на месте существовавшего в годы фашистской оккупации Моглинского концлагеря обнаружены останки 188 погибших, сообщает СК России.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Следователи подняли архивные источники и выяснили, что в Моглинском концлагере могли погибнуть более трех тысяч граждан СССР.

Уголовное дело возбуждено по статье "геноцид". В рамках расследования было проведено десять раскопок. Останки погибших направлены на экспертизу, чтобы установить официально причину смерти. Но зачастую все ясно и без официального заключения: люди были расстреляны.

В поселке Глотово обнаружены останки 73 человек, из них половина - дети. В СК России отмечают, что обнаружено достаточно свидетельств того, что погибшие - это мирные жители.

К слову, массовые захоронения расстрелянных советских граждан находят во многих регионах Северо-Запада. В Новгородской области дело о расстрелах у деревни Жестяная Горка сейчас рассматривается в суде.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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