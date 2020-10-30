Трамп: Демократы выставляют США посмешищем в глазах русских

Демократы выставили Соединенные Штаты на посмешище, заявил президент Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде.

"Знаете, что они (демократы - примечание автора) сейчас делают? Они обвиняют Россию. Россия принесла компьютер (Хантера Байдена) в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!", - сказал американский лидер, комментируя сообщения СМИ о "российском вмешательстве" в американские выборы. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Напомним, ранее газета New York Post обнародовала материалы о нелицеприятном поведении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. В частности, издание опубликовало многочисленные электронные письма якобы свидетельствующие о его коррумпированности.