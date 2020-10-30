В Минске успешно проходят испытания вакцины "Спутник V"

Эксперты уточняют, что "всего скрининг прошли 109 пациентов, вакцинированы 100 человек". Дело в том, что девять пациентов не прошли скрининг по разным причинам: из-за положительных анализов на COVID-19 (в том числе, наличия антител), повышенной температуры на момент рандомизации и т.д.

А спустя три недели после первого введения препарата добровольцы получат второй компонент, информирует тот же источник, поясняя, что в исследованиях участвуют четыре столичных поликлиники.

Все участники, отмечают новостные порталы, будут наблюдаться в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Специалистам предстоит оценить эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины.

Кстати, накануне в Беларуси зарегистрированы 96 529 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав, уточняя, что в республике проведено 2 444 162 тестов. Выздоровели и выписаны 85 332 пациента. Ведомство сообщает и о летальных исходах: за последние сутки ушли из жизни 4 белоруса, а всего с начала пандемии в стране скончались 973 человека, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.