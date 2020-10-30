В Турции в результате землетрясения погибли четыре человека, 120 ранены

По данным издания, эти цифры не окончательные, и число жертв будет увеличиваться.

Спасатели приступили к разбору завалов, они уже извлекли из-под обломков тела четырех погибших. Масштаб разрушений таков, что эти работы могут затянуться до утра субботы.

По данным сейсмологов, сильные толчки ощущались в сотне километров от эпицентра землетрясения. Его магнитуда оценивается в 6,6.

Посольство России в Анкаре отметило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала.