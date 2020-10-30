Во Франции задержали возможного сообщника террориста из Ниццы

Сообщается, что речь идет о 47-летнем мужчине, предположительно, североафриканского происхождения. Спецоперация по его задержанию прошла в четверг вечером. Другие подробности дела пока неизвестны.

Напомним, 21-летний выходец из Туниса устроил резню в церкви Нотр-Дам в Ницце 29 октября. Были убиты три человека. При этом, нападавший отрезал голову женщине. Власти Франции признали произошедшее террористической атакой на религиозной почве.