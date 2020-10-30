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30.10.2020 10:43
Рубрика: В мире

Во Франции задержали возможного сообщника террориста из Ниццы

Текст: Владимир Шилов
Французская полиция задержала подозреваемого в пособничестве террористу, который накануне напал на прихожан центрального католического собора Ниццы, передает телеканал BFM.

Сообщается, что речь идет о 47-летнем мужчине, предположительно, североафриканского происхождения. Спецоперация по его задержанию прошла в четверг вечером. Другие подробности дела пока неизвестны.

Фото: Valery HACHE / AFP
Опубликовано видео задержания террориста в Ницце

Напомним, 21-летний выходец из Туниса устроил резню в церкви Нотр-Дам в Ницце 29 октября. Были убиты три человека. При этом, нападавший отрезал голову женщине. Власти Франции признали произошедшее террористической атакой на религиозной почве.

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