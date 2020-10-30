Захарова назвала чушью заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США

Заявления о так называемом "российском вмешательстве" в выборы США - это чушь. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, вопрос о том, вмешивалась ли Россия в выборы, уже в большей степени из разряда черного юмора. Размышлять на эти темы должны ученые, которые занимаются черным пиаром, грязными технологиями и заказными кампаниями. Захарова подчеркнула, что именно эти специалисты должны наконец-то разобраться, кто стоит за всей этой чушью и всем, что с этим связано.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что не стоит принимать за чистую монету озабоченности США по поводу "вмешательства" Москвы в американские дела. Вашингтон отвергает все предложения совместно разобраться с взаимными претензиями на уровне специалистов. "То есть нынешняя ситуация США вполне устраивает", - уверен Ульянов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".