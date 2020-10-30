Новости

Вильфанд: Аномальное тепло задержится в России еще на неделю 03:25
Прокурор озвучил новые подробности трагедии в соборе в Ницце 02:16
Захарова назвала чушью заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США 02:13
Почтовая служба США обработала и доставила рекордные 122 млн бюллетеней 01:51
В ЕС назвали нежелательными перемещения между странами сообщества 01:27
Число жертв тропического шторма "Зета" в США возросло до шести 01:16
С прилавков магазинов Walmart в США убрали оружие 01:03
Трещина в российском модуле МКС могла появиться от удара снаружи 01:02
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый ноябрь 00:25
В Подмосковье в лесу найден ребенок-отшельник 29.10.2020
Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов 29.10.2020
Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19 29.10.2020
Герман Греф не вошел в обновленный совет директоров "Яндекса" 29.10.2020
Правительственная комиссия поддержала концепцию нацпроекта по туризму 29.10.2020
Зарплаты на стройках выросли в пять раз 29.10.2020
"Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 29.10.2020
В Германии автомобиль въехал в группу велосипедистов 29.10.2020
В армии коронавирусом больны почти 3 тысячи военнослужащих 29.10.2020
Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины от COVID 29.10.2020
Лукашенко подписал распоряжение о подготовке ВНС 29.10.2020
Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса 29.10.2020
Испанские депутаты одобрили продление режима ЧП до 9 мая 29.10.2020
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве 29.10.2020
Знакомый экс-полковника Стенина получил срок за подделку доказательств 29.10.2020
Минск ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины 29.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
30.10.2020 02:13
Рубрика: Власть

Захарова назвала чушью заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Заявления о так называемом "российском вмешательстве" в выборы США - это чушь. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
МИД РФ: надеемся, что после выборов в США победит здравый смысл

По ее словам, вопрос о том, вмешивалась ли Россия в выборы, уже в большей степени из разряда черного юмора. Размышлять на эти темы должны ученые, которые занимаются черным пиаром, грязными технологиями и заказными кампаниями. Захарова подчеркнула, что именно эти специалисты должны наконец-то разобраться, кто стоит за всей этой чушью и всем, что с этим связано.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что не стоит принимать за чистую монету озабоченности США по поводу "вмешательства" Москвы в американские дела. Вашингтон отвергает все предложения совместно разобраться с взаимными претензиями на уровне специалистов. "То есть нынешняя ситуация США вполне устраивает", - уверен Ульянов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
Минтруд не поддержал идею введения пенсионных рангов
Трещина в российском модуле МКС могла появиться от удара снаружи
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье