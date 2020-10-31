Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 35

По словам чиновника, 243 человека находятся в больницах для оказания первой помощи, восемь - в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 28 погибших и 883 раненых.

В операции по спасению людей задействовано пять тысяч поисковиков, более 680 автомобилей, а также 20 собак-ищеек. Спасателям помогает береговая охрана в составе группы из 116 человек, 11 лодок, 3 вертолетов и 1 водолазной группы. В Измире разрушено двадцать зданий. В девяти из них уже разобраны завалы.

Губернатор Измира Явуз Селим Косгер заявил, что землетрясение спровоцировало частичное цунами в прибрежном районе Сеферихисар, в результате которого по меньшей мере один человек получил ранения. Турецкий Красный Полумесяц направил в район бедствия 112 штабных офицеров, 137 добровольцев, 27 машин и пять передвижных полевых кухонь, способных обслуживать более 25 000 человек.

Напомним, в пятницу днем на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Эгейском море в районе города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его у в 6,9 балла.