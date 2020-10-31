Газизов объяснил, почему "Спартак" впервые проиграл домашний матч

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал поражение клуба от "Ростова" (0:1). Это первая домашняя неудача лидера чемпионата в сезоне.

- Не скажу, что наша игра с "Ростовом" была плохой. Как стадион был пустой, такая пустота была и в игре... А "Ростову" просто больше повезло. На нашу игру повлияли определенные психологические моменты, но я уверен, что в следующей игре все будет намного лучше, - заявил Газизов.

Отметим, что Роспотребнадзор разрешил клубу допустить на матч только 2700 болельщиков из-за нарушений зрителями социальной дистанции на трибунах во время предыдущей игры с "Зенитом". Кроме того, клуб был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Также на эту игру был дисквалифицирован главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Он смотрел за матчем с трибуны.