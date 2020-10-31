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Рубрика: Власть

Посольство РФ призвало США задуматься над инициативой Путина по разоружению

Москва предлагает Вашингтону серьезно задуматься над выдвинутой 26 октября президентом России Владимиром Путиным инициативой по контролю над вооружениями. Об этом говорится в опубликованном в Twitter сообщении посольства РФ в США.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Никто не хочет еще одного ракетного кризиса, отмечают дипломаты, напоминая, что предложения российского лидера предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. "Мы предлагаем, чтобы наши американские партнеры уделили им серьезное внимание", - подчеркивается в публикации.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на заявления помощника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о готовности Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе. По мнению Антонова, такие шаги несут угрозу региональной и глобальной безопасности. Он также подчеркнул, что конструктивной альтернативой эти дестабилизирующим планам являются предложения Путина по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Российско-американский договор, запрещавший размещение в Европе баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, прекратил действие в 2019 году после выхода из него США. Тогда Путин предложил ввести фактический запрет на размещение подобных ракет, однако Вашингтон ответил отказом. На днях президент России снова подтвердил, что Москва не намерена размещать этот тип вооружения на своей европейской территории, если в соседних странах не появятся аналогичные ракетные установки американцев.

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