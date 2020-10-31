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31.10.2020 14:20
Рубрика: Власть

Аксенов: Взрывного роста цен на воду в Крыму не будет

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
В условиях дефицита воды в Крыму и крупных бюджетных инвестиций для решения этой проблемы, тарифы на водоснабжение и водоотведение в республике не будут резко увеличиваться и останутся посильными для населения. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его данным, тариф на воду в Крыму остается одним из самых низких в Южном федеральном округе. Кубический метр воды для населения полуострова стоит 31 рубль 55 копеек, тогда как в среднем по ЮФО кубометр воды стоит 36 рублей. При этом четыре года назад цена кубометра воды в Крыму доходила до 120 рублей в отдельных регионах, однако затем на всей территории республики был введен единый тариф для населения.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Глава Крыма допустил ужесточение режима подачи воды

- Максимального роста не будет, вряд ли он превысит среднюю стоимость по Южному федеральному округу, - заверил Аксенов.

В условиях острого дефицита пресной воды в Крыму, возникшего в результате затяжной засухи, правительство РФ выделило 48 миллиардов рублей на решение проблемы стабильного водоснабжения полуострова. В качестве приоритетного варианта водоснабжения сегодня рассматривается поиск новых подземных водоносных горизонтов и бурение скважин. Такие работы уже сейчас проводятся в Крыму, однако они будут растянуты во времени, чтобы не навредить экологии.

Как сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, находящийся в Крыму с рабочей поездкой, новые скважины должны некоторое время находиться в режиме испытания, когда изучается их дебет, химический состав, и только потом, в случае пригодности воды, можно создавать инфраструктуру для ее подачи населению и другим потребителям. Сейчас специалисты оценивают запасы подземных вод в Крыму как достаточно высокие, однако делать окончательные выводы пока преждевременно.

- Думаю, что к концу декабря мы будем иметь объективную картину по подземным источникам, - уточнил Хуснуллин.

Напомним, с начала сентября в Симферополе действует ограниченный режим водопотребления. Вода в дома подается в утренние и вечерние часы. Запасы водохранилищ естественного стока практически исчерпаны ввиду затяжной засухи. На ограничение водопотребления осенью вынуждены были перейти и ряд других городов, а также сельских районов Крыма.

Аксенов отверг условие Украины для подачи воды в Крым
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