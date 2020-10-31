По факту взрыва в челябинской больнице возбуждено дело

В Челябинске по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении больницы № 2 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность".

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода.

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил организовать проверку по факту взрыва кислородной станции.

Губернатор Алексей Текслер на совещании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям заявил о необходимости тотальной проверки всей кислородной инфраструктуры учреждений здравоохранения региона и сообщил о введении режима ЧС муниципального уровня.

Напомним, ЧП произошло в субботу днем: станция, обеспечивающая медучреждение кислородом, загорелась и взорвалась. По версии МЧС, причиной послужила разгерметизация баллона объемом в два куба. Силами персонала больницы были вывезены все пациенты. Серьезно пострадал соседний дом: его жильцы были эвакуированы спасателями.