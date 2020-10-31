Во Франции призвали резервистов для обеспечения безопасности праздников

Французские власти призвали 3,5 тысячи резервистов на службу в полицию и жандармерию для обеспечения безопасности религиозных праздников Дня всех святых, который отмечают 1 ноября.

"Террористическая угроза остается очень высокой, потому что у нас много врагов изнутри и за пределами страны", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире France-Inter radio.

По словам главы МВД, совет обороны принял решение об усилении мер предосторожности в связи с праздниками, а также завершением школьных каникул и возобновлением учебного года. В этой связи привлекаются дополнительно мобильные полицейские и жандармские подразделения в составе 3,5 тысячи человек. Кроме того, в Ниццу, где накануне произошел теракт, будут дополнительно направлены 120 полицейских. Администрация также перевела на высший уровень готовности план борьбы с терроризмом.

Напомним, ситуация во Франции обострилась после убийства учителя Самюэля Пати последователем радикального ислама чеченского происхождения. Преподаватель демонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

После этого президент Эммануэль Макрон не исключил направления в школы подобных карикатур, так как это подразумевает свободу слова. Также он высказался о необходимости создания во Франции "просвещенного ислама". Эти слова вызвали гнев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призвавшего к бойкоту французских товаров.

Антифранцузские протесты прошли от Бангладеш до сектора Газа. Кувейтские магазины вытащили с полок французский йогурт и бутылки с газированной водой, Катарский университет отменил Неделю французской культуры, а пакистанский парламент принял резолюцию, осуждающую публикацию карикатур на пророка. Напряженность во Франции усилилась после убийства террористом трех жителей Ниццы в церкви. В результате все религиозные учреждения были взяты под охрану.