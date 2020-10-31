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Рубрика: В мире

Во Франции призвали резервистов для обеспечения безопасности праздников

Текст: Александр Саможнев

Французские власти призвали 3,5 тысячи резервистов на службу в полицию и жандармерию для обеспечения безопасности религиозных праздников Дня всех святых, который отмечают 1 ноября.

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"Террористическая угроза остается очень высокой, потому что у нас много врагов изнутри и за пределами страны", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире France-Inter radio.

По словам главы МВД, совет обороны принял решение об усилении мер предосторожности в связи с праздниками, а также завершением школьных каникул и возобновлением учебного года. В этой связи привлекаются дополнительно мобильные полицейские и жандармские подразделения в составе 3,5 тысячи человек. Кроме того, в Ниццу, где накануне произошел теракт, будут дополнительно направлены 120 полицейских. Администрация также перевела на высший уровень готовности план борьбы с терроризмом.

Напомним, ситуация во Франции обострилась после убийства учителя Самюэля Пати последователем радикального ислама чеченского происхождения. Преподаватель демонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

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После этого президент Эммануэль Макрон не исключил направления в школы подобных карикатур, так как это подразумевает свободу слова. Также он высказался о необходимости создания во Франции "просвещенного ислама". Эти слова вызвали гнев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призвавшего к бойкоту французских товаров.

Антифранцузские протесты прошли от Бангладеш до сектора Газа. Кувейтские магазины вытащили с полок французский йогурт и бутылки с газированной водой, Катарский университет отменил Неделю французской культуры, а пакистанский парламент принял резолюцию, осуждающую публикацию карикатур на пророка. Напряженность во Франции усилилась после убийства террористом трех жителей Ниццы в церкви. В результате все религиозные учреждения были взяты под охрану.

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