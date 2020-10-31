Во Франции задержан второй подозреваемый по делу о нападении в Ницце

Французская полиция задержала еще одного человека в рамках расследования дела о нападении в соборе Нотр-Дам в центре Ниццы. Об этом сообщила в пятницу радиостанция FranceInfo, ссылаясь на источник в судебной системе.

Отмечается, что 35-летний задержанный мог контактировать с 21-летним выходцем из Туниса незадолго до того, как тот напал с ножом на прихожан, пишет ТАСС. Ранее был арестован первый подозреваемый в пособничестве террористу. Речь идет о 47-летнем мужчине, предположительно, североафриканского происхождения. Спецоперация по его задержанию прошла в четверг вечером.

Напомним, трагедия в Ницце произошла утром 29 октября. Выходец из Туниса наносил удары ножом всем, кто попадался ему под руку в храме. Погибли три человека - две женщины и мужчина. При задержании он был тяжело ранен и доставлен в госпиталь.

При обыске у нападавшего было найдено свидетельство итальянского "Красного Креста". По месту жительства террориста также были найдены Коран, два мобильных телефона и нож. В сумке, оставленной им в церкви, находились еще два ножа.