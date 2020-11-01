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Рубрика: В мире

Эрдоган заявил об увеличении числа погибших в Измире

Текст: Алексей Чуриков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в провинции Измир в результате землетрясения выросло: по последним данным жертвами стали 58 человек. Его заявление на съезде партии ПСР в городе Самсун транслировало национальное телевидение.

"Я желаю всем нашим людям, пострадавшим от землетрясения в Измире, скорейшего выздоровления. В настоящее время в Измире насчитывается 58 погибших и 896 раненых. Около 200 из них находятся на лечении. Мы надеемся, что потерявшие свои дома вскоре обретут новые места для проживания", - заявил Эрдоган.

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Ранее сообщалось о 55 погибших гражданах, 1 из которых утонул. По данным управления по чрезвычайным ситуациям Турции, на данный момент в провинции насчитывается 896 раненых, из которых 667 уже были выписаны из больниц. В сообщении отмечается, что после основного землетрясения было зафиксировано 883 повторных толчка, 42 из которых были выше 4 баллов по шкале Рихтера. Более двух тысяч спасателей продолжают поисково-спасательные работы в 8 разрушенных зданиях и пострадавших зонах города.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7, эпицентр которого находился в Эгейском море, произошло в пятницу, 30 октября. Подземные толчки стали причиной цунами, затопившем прибрежные улицы города Сеферихисар. В самом Измире были разрушены около 20 домов.

В мире Ближний Восток Турция Землетрясение в Турции и Греции

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