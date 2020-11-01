Новости

Умерла директор "Джентльменов удачи" и "Сталкера" Александра Демидова 15:17
Актриса Коростышевская задержана на месте ДТП Ефремова 15:14
Умерла актриса фильма "А зори здесь тихие" Галина Филимонова 31.10.2020
Режиссер "Прочь" займется ремейком "Людей под лестницей" Крэйвена 31.10.2020
Умер Шон Коннери 31.10.2020

Клайв Баркер займется сериалом-ремейком "Восставшего из ада"

Новости
    01.11.2020, 15:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

68-летний британский писатель - столп сплэттерпанка, сценарист, режиссер и актер Клайв Баркер присоединился к команде ребута своего "Хэллрейзера", прославленного "Восставшего из ада", для канала HBO. Об этом сообщил Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Прочь" займется ремейком "Людей под лестницей" Крэйвена

К сценарию проекта привлечены Марк Верхайден ("Звездный крейсер "Галактика") и Майкл Догерти ("Крампус"). Также Верхайден выступит исполнительным продюсером. Первые эпизоды шоу срежиссирует Дэвид Гордон Грин (новая трилогия "Хэллоуин").

Зрителю обещан не просто пересказ уже увиденного, а расширение мифологии зловещей вселенной сенобитов. Хотя, казалось бы - куда еще расширять? Десять полнометражных картин уже сняли. Плюс комиксы, опять же, - щедрой россыпью.

Сам Баркер дежурно комментирует в том духе, что рад наблюдать, как в придуманную им вселенную пытаются вдохнуть новую жизнь. "Пора истории вернуться к корням", - говорит.

Фото: twitter.com/ TortugaH0e
Королеву Анну Болейн в историческом сериале сыграет чернокожая актриса

Сроки реализации пока не указываются.

Первого "Восставшего из ада" Баркер снял в 1987-м, взяв за основу свою повесть The Hellbound Heart, впервые опубликованную годом ранее в третьем томе Night Visions.

В 1988-м вышел не менее культовый сиквел, в 1992-м - третья часть, в 1996-м - четвертая (известная как "Хэллрайзер" в космосе") и так далее. При этом ортодоксальные фанаты согласны признавать только первые четыре картины линейки.

Также стоит заметить, что в вышедших в 2011-м и 2018-м девятом и десятом опусах серии Пинхеда играл уже не Даг Брэдли. Что окончательно скатило франшизу в профанацию класса "Ы".

Новости

Сын Стивена Кинга снимет продолжение "Максимального ускорения" 31.10.2020
Королеву Анну Болейн в историческом сериале сыграет чернокожая актриса 31.10.2020
Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика 31.10.2020
Костюмы из "Короны" и "Хода королевы" представили на виртуальной выставке 31.10.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Мадс Миккельсен сыграет агента ЦРУ Адольфа Толкачева 31.10.2020
Названы десять лучших фильмов 80-х 30.10.2020
"Подчиниться или сломаться": вышел новый трейлер "Короны" 30.10.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com
Сергей Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати 30.10.2020
Тизер: Netflix продлил сериал "Нарко: Мексика" на третий сезон 29.10.2020
"Дивный новый мир" закрыт после первого сезона 29.10.2020
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый тизер хоррора "Хэллоуин убивает" 30.10.2020
Россияне назвали самых страшных персонажей фильмов ужасов 30.10.2020
Вышел трейлер финала "Леденящих душу приключений Сабрины" 27.10.2020