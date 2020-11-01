Клайв Баркер займется сериалом-ремейком "Восставшего из ада"

68-летний британский писатель - столп сплэттерпанка, сценарист, режиссер и актер Клайв Баркер присоединился к команде ребута своего "Хэллрейзера", прославленного "Восставшего из ада", для канала HBO. Об этом сообщил Deadline.

К сценарию проекта привлечены Марк Верхайден ("Звездный крейсер "Галактика") и Майкл Догерти ("Крампус"). Также Верхайден выступит исполнительным продюсером. Первые эпизоды шоу срежиссирует Дэвид Гордон Грин (новая трилогия "Хэллоуин").

Зрителю обещан не просто пересказ уже увиденного, а расширение мифологии зловещей вселенной сенобитов. Хотя, казалось бы - куда еще расширять? Десять полнометражных картин уже сняли. Плюс комиксы, опять же, - щедрой россыпью.

Сам Баркер дежурно комментирует в том духе, что рад наблюдать, как в придуманную им вселенную пытаются вдохнуть новую жизнь. "Пора истории вернуться к корням", - говорит.

Сроки реализации пока не указываются.

Первого "Восставшего из ада" Баркер снял в 1987-м, взяв за основу свою повесть The Hellbound Heart, впервые опубликованную годом ранее в третьем томе Night Visions.

В 1988-м вышел не менее культовый сиквел, в 1992-м - третья часть, в 1996-м - четвертая (известная как "Хэллрайзер" в космосе") и так далее. При этом ортодоксальные фанаты согласны признавать только первые четыре картины линейки.

Также стоит заметить, что в вышедших в 2011-м и 2018-м девятом и десятом опусах серии Пинхеда играл уже не Даг Брэдли. Что окончательно скатило франшизу в профанацию класса "Ы".