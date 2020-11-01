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Рубрика: В мире

Пивная Берлина внесла Меркель в "черный список" из-за нового локдауна

В Германии пивная внесла канцлера Ангелу Меркель в "черный список" из-за повторного строгого карантина, который начнет действовать в стране второго ноября в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как отметили владельцы заведения, власти не использовали время, начиная с апреля, чтобы подготовить население и экономику ко второй волне коронавируса. "В больницах сейчас не хватает персонала - и это было предсказуемо. Со стороны правительства не было сделано ничего", - сказал Йорн Петер Бринкманн. Его слова приводит РИА Новости.

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"Вы серьезно утверждаете, что спасаете экономику, закрывая гастрономию?", - возмущается бизнесмен. Он отметил, что из-за новых ограничений без работы останутся более 2,5 миллиона человек.

"Известно, что многие политики являются нашими гостями. Некоторые из них решили запретить нам делать нашу работу. Этих политиков мы немедленно вносим в "черный список". Мы хотим призвать всех коллег присоединиться к нашей идее", - заявил Ян Филипп Бубингер, деловой партнер Бринкманна.

Напомним, до конца ноября в Германии будут закрыты театры, концертные залы, ярмарки, кинотеатры, развлекательные парки, сауны. Также ограничат работу ресторанов, они смогут продавать только еду на вынос. Школы и детские сады в стране продолжат работу при условии соблюдения "улучшенных гигиенических требований".

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