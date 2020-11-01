Полиция не нашла связи между прокатившимися по Испании беспорядками

Испанская полиция не видит связи между прокатившимися по пиренейскому королевству акциями протеста против новых ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Во многих городах манифестации переросли в беспорядки, задержано несколько десятков человек, есть пострадавшие.

Столкновения между демонстрантами и стражами порядка отмечались в Мадриде, Барселоне, Бильбао, Овьедо, Сарагосе, Сантандере, Валенсии, Севилье, Бургосе, Витории, Логроньо. В испанской столице нападению подвергся даже полицейский участок. Власти опасаются, что все эти события были кем-то скоординированы. Однако следователи, изучившие все инциденты, не нашли между ними связи. По их словам, акции протеста и беспорядки возникали стихийно, хотя и социальных сетях и были замечены призывы анархистов и других радикальных групп.

Эксперты опасаются, что напряженная ситуация сохранится до конца выходных, которые длятся три дня (понедельник объявлен нерабочим, поскольку на День всех Святых выпал на воскресенье). С началом рабочей недели они ожидают успокоения настроений, однако боятся, что на следующих выходных, тоже длинных, ситуация повторится. В связи с этим уже поступают предложения отозвать часть полицейских из отпусков, перераспределить дежурства, чтобы на улицах было как можно больше стражей порядка. Аналитики тем временем изучают социальные сети, чтобы определить, где намечается новая акция протеста.

Как напоминает El Mundo, беспорядки начали возникать уже на следующий день после введения чрезвычайного положения ("режима тревоги") в Испании. Во многих городах радикалы устроили погромы, перекрывали дороги, жгли мусорные баки, покрышки, громили магазины. Премьер-министр Педро Санчес осудил "иррациональное поведение". По его словам, "только благодаря ответственности, единству и самопожертвованию можно победить пандемию, опустошающую все страны".

Согласно последним данным, с начала пандемии в Испании было зарегистрировано свыше 1,18 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. 25 октября кабмин вновь объявил в стране чрезвычайное положение. Режим ЧП предполагает введение комендантского часа и запрет на собрание в группы боле 6 человек. Остальные ограничения отданы на откуп регионам. Большинство из них уже запретило пересекать границы автономий без уважительной причины. В минувший четверг Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) одобрил продление "режима тревоги" до 9 мая. Впрочем, он может быть отменен и раньше, через четыре месяца этот вопрос будет поднят на конференции глав регионов. Судить об эпидемиологической ситуации они будут не только по состоянию в их автономиях, но и по отчетам премьер-министра, которые тот будет представлять в парламенте каждые два месяца.