СК завел дело после взрыва в торговом центре в Коврове

После взрыва в торговом центре "Рынок Октябрьский" в городе Ковров Владимирской области завели уголовное дело о попытке убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по региону.

Напомним, информация о ЧП поступила в дежурную часть около 10:30 утра. В результате ЧП пострадали три человека. Врачи рассказали, что у одного из мужчин оторвана кисть руки - он находится в реанимации, второй также остается в больнице, но угрозы его жизни нет. Пострадавшая женщина продолжит лечение амбулаторно.

В качестве основной версии произошедшего называется бытовой конфликт. Правоохранители отметили, что сработало взрывное устройство и в настоящее время устанавливается, какое именно. Ранее сообщалось, что сдетонировала ручная граната. Ход расследования также контролируется прокурором области.