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Рубрика: Происшествия

СК завел дело после взрыва в торговом центре в Коврове

Текст: Анна Скрипка (Владимир)

После взрыва в торговом центре "Рынок Октябрьский" в городе Ковров Владимирской области завели уголовное дело о попытке убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по региону.

Фото: Агентство чрезвычайных новостей/vk.com
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Напомним, информация о ЧП поступила в дежурную часть около 10:30 утра. В результате ЧП пострадали три человека. Врачи рассказали, что у одного из мужчин оторвана кисть руки - он находится в реанимации, второй также остается в больнице, но угрозы его жизни нет. Пострадавшая женщина продолжит лечение амбулаторно.

В качестве основной версии произошедшего называется бытовой конфликт. Правоохранители отметили, что сработало взрывное устройство и в настоящее время устанавливается, какое именно. Ранее сообщалось, что сдетонировала ручная граната. Ход расследования также контролируется прокурором области.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир

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