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01.11.2020 17:30
Рубрика: Спорт

Семак назвал выдуманной информацию о переговорах "Зенита" с Почеттино

Текст: Артур Нанян
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал появившиеся в прессе сведения о переговорах руководства санкт-петербургского футбольного клуба с экс-рулевым лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Сергей Семак Фото: Михаил Синицын/РГ Сергей Семак Фото: Михаил Синицын/РГ
Сергей Семак Фото: Михаил Синицын/РГ

Ранее в прессе сообщалось, что "Зенит" ведет переговоры с Почеттино относительно того, чтобы тот сменил Семака на посту главного тренера. Руководство "сине-бело-голубых" данную информацию не подтвердило, однако в СМИ утверждалось, что 47-летнему аргентинскому специалисту в Санкт-Петербурге предлагают зарплату в размере десяти миллионов евро в год.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Почеттино - великолепнейший тренер, а на слухи я не реагирую. Это абсолютно выдуманная история. Но если он приедет в Россию, это будет топ", - сказал Семак после победы своей команды над "Химками" (2:0) в игре 13-го тура чемпионата России.

Семак возглавил "Зенит" летом 2018 года. С той поры питерцы дважды стали чемпионами России и по разу завоевали Кубок и Суперкубок страны.

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