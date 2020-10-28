Новости

Доллар поднялся выше 78 рублей 13:26
Индия получит доступ к данным американских спутников для точного наведения ракет 13:21
В Кремле пока не планируют новые меры поддержки бизнеса 13:10
IKEA обвинили в расизме из-за цифр на футболке 13:05
Серийный выпуск F-35 отложили 13:00
Гандбольный тренер Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом 12:57
Володин призвал Минфин разобраться с "беспорядком" в зарплатах бюджетников 12:57
"Курьер" украл у певицы Нины Шильниковой более 3,3 миллиона рублей 12:56
Балтийский паром начал бесплатно возить пассажиров 12:43
В Латвии и Норвегии ужесточат антивирусный режим 12:43
Жители Мадрида могут получить финансовую помощь за отказ от старого авто 12:40
Движение по трассе М-5 у Бронниц откроют в середине ноября 12:40
СМИ: "Зенит" предлагает тренеру Почеттино зарплату 10 млн евро в год 12:39
Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз 12:37
Гинцбург объяснил COVID-19 у испытывающих "Спутник V" добровольцев 12:32
Новое движение волонтеров-экологов появится в России 12:17
В Москве задержали итальянца с наркотиками 12:06
Силуанов выступил в Госдуме против индексации для работающих пенсионеров 12:06
Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний прекратить цензуру СМИ РФ 12:01
Глава крымского минздрава станет волонтером "ковидного" госпиталя 12:00
Поклонник ранил актрису Мальхотру после отказа выйти за него замуж 11:52
Харламов назвал причину развода с Асмус 11:48
Мишустин продлил порядок оформления нетрудоспособности пострадавшим на производстве 11:41
Как в Беларуси с 1 ноября вырастут пенсии и социальные пособия 11:35
Съемки фильма про Боба Дилана прекращены из-за пандемии 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 12:39
Рубрика: Спорт

СМИ: "Зенит" предлагает тренеру Почеттино зарплату 10 млн евро в год

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER
Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" предложил аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино зарплату в размере десяти миллионов евро в год на позиции главного тренера команды. Об этом сообщает Don Balon.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче против "Боруссии"

По данным издания, 48-летний аргентинец пока не спешит с ответом. Ранее его услугами интересовались мадридский "Реал", английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". В свою очередь руководство "Зенита" отрицает факт переговоров с Почеттино.

Ранее уже сообщалось, что Поччетино может сменить Сергея Семака на посту главного тренера "сине-бело-голубых". По данным "Чемпионата", иностранному специалисту предлагали 6,5 миллиона евро ежегодно, плюс бонусы.

Почеттино уже год находится без работы, с тех пор как покинул лондонский "Тоттенхэм", где трудился более пяти лет. До этого он тренировал английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол".

Семак возглавил "Зенит" в 2018 году и дважды приводил команду к чемпионству в России. Однако в последнее время команда выступает не очень успешно: питерцы проиграли "Брюгге" в своем стартовом матче в Лиге чемпионов, а также стали терять очки в чемпионате страны, что привело к потере лидерства в турнире.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит"

Главное сегодня

Гинцбург объяснил COVID-19 у испытывающих "Спутник V" добровольцев
Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний прекратить цензуру СМИ РФ
Силуанов выступил в Госдуме против индексации для работающих пенсионеров
Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса
Счетная палата спрогнозировала последствия нового локдауна в России
Нурмагомедов заработал более трех млн долларов за бой с Гэтжи
Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19