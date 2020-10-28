СМИ: "Зенит" предлагает тренеру Почеттино зарплату 10 млн евро в год

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" предложил аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино зарплату в размере десяти миллионов евро в год на позиции главного тренера команды. Об этом сообщает Don Balon.

По данным издания, 48-летний аргентинец пока не спешит с ответом. Ранее его услугами интересовались мадридский "Реал", английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". В свою очередь руководство "Зенита" отрицает факт переговоров с Почеттино.

Ранее уже сообщалось, что Поччетино может сменить Сергея Семака на посту главного тренера "сине-бело-голубых". По данным "Чемпионата", иностранному специалисту предлагали 6,5 миллиона евро ежегодно, плюс бонусы.

Почеттино уже год находится без работы, с тех пор как покинул лондонский "Тоттенхэм", где трудился более пяти лет. До этого он тренировал английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол".

Семак возглавил "Зенит" в 2018 году и дважды приводил команду к чемпионству в России. Однако в последнее время команда выступает не очень успешно: питерцы проиграли "Брюгге" в своем стартовом матче в Лиге чемпионов, а также стали терять очки в чемпионате страны, что привело к потере лидерства в турнире.