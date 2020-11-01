СМИ: Ракету "Циркон" запустят на тысячу километров

Дальность полета гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" на новых испытаниях увеличат более чем вдвое: она должна будет поразить цель на расстоянии около тысячи километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Очередные испытания "Циркона" пройдут в ноябре, пуск вновь состоится с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". Планируется поразить мишень, имитирующую корабль условного противника.

Как уже писала "Российская газета", предыдущие испытания гиперзвуковой ракеты состоялись в начале октября: "Циркон" успешно поразил цель на расстоянии 450 километров. Скорость полета достигала 8 Махов, высота - 28 километров. Тогда же пуск впервые показали на видео, впрочем, ролик получился коротким - новейшая ракета моментально скрылась из вида.

Ожидается, что до конца текущего года состоится три пуска "Цирконов", в том числе будет отработано поражение авианосца.