Турция осудила нападение на православного священника в Лионе

Анкара осудила нападение на православного священника во французском городе Лион. "Как страна, которая много лет боролась со всеми видами терроризма, мы еще раз заявляем о своей солидарности с французским народом", - говорится в заявлении МИД Турции.

Напомним, 31 октября неизвестный два раза выстрелил из охотничьего ружья в настоятеля церкви в 7-м округе Лиона. В результате нападения 52-летний служитель храма получил тяжелые ранения. Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщает РИА Новости.