В США полиция разогнала вышедших на митинг сторонников Байдена

В Северной Каролине полиция разогнала около 200 сторонников демократической партии, вышедших на митинг, чтобы поддержать своего кандидата на предстоящих выборах президента США.

РИА Новости сообщает о задержании нескольких человек у здания суда округа Аламанс. Полицейские попросили митингующих разойтись, но те отказались. После этого стражи порядка применили перцовый газ и начали задерживать демонстрантов. В результате действий сотрудников полиции пострадали несколько несовершеннолетних.

Напомним, главу государства американцы будут выбирать 3 ноября. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.