Более миллиона жителей Нью-Йорка проголосовали досрочно на выборах

Более миллиона жителей Нью-Йорка проголосовали на выборах президента США. Со ссылкой на данные избирательной комиссии об этом сообщил телеканал NY1.

"Досрочное голосование в Нью-Йорке завершилось в 16:00 в воскресенье (00:00 мск понедельника). Более миллиона избирателей сделали свой выбор. Всего в стране досрочно проголосовали свыше 92 миллионов американцев, что составляет около 43% от зарегистрированных избирателей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Большинство штатов сообщили о рекордной явке на досрочном этапе голосования. В 16 штатах проголосовала уже половина от зарегистрированных избирателей. Напомним, очередные всеобщие выборы в США назначены на третье ноября. Наряду с главой государства, жителям предстоит выбрать треть состава Сената, полный состав Палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных исполнительных органов власти.

Основными соперниками за главный пост в стране являются действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден.