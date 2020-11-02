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Рубрика: В мире

Более миллиона жителей Нью-Йорка проголосовали досрочно на выборах

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более миллиона жителей Нью-Йорка проголосовали на выборах президента США. Со ссылкой на данные избирательной комиссии об этом сообщил телеканал NY1.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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"Досрочное голосование в Нью-Йорке завершилось в 16:00 в воскресенье (00:00 мск понедельника). Более миллиона избирателей сделали свой выбор. Всего в стране досрочно проголосовали свыше 92 миллионов американцев, что составляет около 43% от зарегистрированных избирателей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Большинство штатов сообщили о рекордной явке на досрочном этапе голосования. В 16 штатах проголосовала уже половина от зарегистрированных избирателей. Напомним, очередные всеобщие выборы в США назначены на третье ноября. Наряду с главой государства, жителям предстоит выбрать треть состава Сената, полный состав Палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных исполнительных органов власти.

Основными соперниками за главный пост в стране являются действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден.

В мире США Выборы президента США-2020

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