В Молдавии объявили победителя первого тура выборов

Действующий глава государства Игорь Додон несколько отстал от нее. Он набрал 32,61 процента голосов. Именно между ними, как и четыре года назад, развернется борьба во втором туре, который, как ожидается, пройдет 15 ноября.

Остальные кандидаты серьезно отстали от лидеров. На третьем месте расположился представитель "Нашей партии" Ренато Усатый с 16,9 процента. Даже следуют кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов - 6,49 процента, председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе - 3,26 процента, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку - 2,01 процента, кандидат от Либерально-демократической партии Молдавии Тудор Делиу - 1,37 процента, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ - 1,2 процента.

Явка на выборах составила 42,76 процента, что означает, что в голосовании приняли участи чуть более 1,2 миллиона граждан Молдавии.

Стоит отметить, что выборы проходили в условиях коронавирусных ограничений - избирателям на участках выдавали маски и перчатки и просили их приходить со своей ручкой.