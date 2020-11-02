Электромобиль получил систему автономного вождения

Tesla начинает ограниченное бета-тестирование системы автономного вождения. На первом этапе ее запустят на автомобилях с "аккуратными и опытными" водителями.

Глава компании Илон Маск отметил, что возможности фирменной нейронной сети позволят электромобилям уверенно себя чувствовать даже в тех местах, где раньше они никогда не были, без подробных цифровых карт или же соединения с интернетом. Как и человек, в новых условиях машина сможет передвигаться самостоятельно.

"Автопилот, теоретически способный ездить в любых дорожных ситуациях, у всех разработчиков сегодня ездит с подстраховкой оператора, поскольку все еще совершает ошибки, - объясняет Константин Кайсин, операционный директор конкурсов Up Great в РВК. - Важное отличие в том, что Tesla при этом использует гораздо более простое оборудование на машине. Например, там нет дорогих высокоточных лидаров, что дает преимущество в стоимости беспилотника, ведь современные высокоточные лидары все еще стоят несколько миллионов рублей, а на каждой машине их может быть до пяти штук".

Однако систему автопилота от Tesla нельзя считать совершенной. Согласно данным израильского Университета имени Бен-Гуриона, электрокар можно легко сбить с толку, поскольку система автономного вождения опирается на то, что она "видит". Например, если на установленных вдоль дороги электронных табло на доли секунды вспыхивает знак ограничения скорости, то автомобиль реагирует на него внезапным торможением. Выводы ученых подтверждают и первые тесты новой системы - автомобиль иногда ведет себя "нервно" на дороге, например резко перестраивается.

Национальное управление безопасностью движения США отмечает, что пока в случае аварии беспилотника отвечать придется уже его владельцу, а не самой компании Tesla.

Аналогичные законы действуют и в России. При проведении экспериментальных испытаний беспилотников ответственность за ДТП с их участием лежит на компании, которой такой беспилотник принадлежит, отмечает Анастасия Вершинина, юрист компании "Косенков и Суворов": "Но она распространяется только на участников эксперимента и не охватывает машины Tesla. Если беспилотник Tesla попадет в аварию на российских дорогах, ответственность будет нести его водитель или иной виновный участник ДТП в общем порядке".